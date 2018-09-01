СМИ: Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии в Ленинградской области

Один человек погиб и трое получили травмы в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что погибшим и пострадавшими являются первокурсники Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

«По предварительной информации, погиб один первокурсник, трое — в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник.

Источник в силовых структурах уточнил агентству, что в аварии погиб ещё один человек — водитель легкового автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.