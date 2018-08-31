В МЧС рассказали о возможной причине пожара в Новосибирской больнице

Причиной пожара в Новосибирской областной клинической больнице, при котором были эвакуированы 412 человек, мог стать аварийный режим работы электрощитка, заявили в Главном управлении МЧС по области.

«Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрощитка. Пожар начался с него. В подвальном подсобном помещении горели поддоны и коробки», — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков.

Он отметил, что ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы.

Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.