В МЧС рассказали о возможной причине пожара в Новосибирской больнице
- РИА Новости
«Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрощитка. Пожар начался с него. В подвальном подсобном помещении горели поддоны и коробки», — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков.
Он отметил, что ущерб устанавливается.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы.
Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.