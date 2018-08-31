СМИ: Роспотребнадзор за последние 10 лет стал браковать импортные продукты в три раза чаще

За последние десять лет Роспотребнадзор стал изымать из торгового оборота в три раза больше «некондиционных» импортных товаров.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что причиной такой тенденции стали установленные в России более жёсткие нормативы по безопасности пищевой продукции, чем аналогичные международные стандарты в странах Европы и Америки. По данным ведомства, это, в частности, касается содержания антибиотиков в продуктах, гормонов роста и нитратов.

По данным издания, если в 2007 году на зарубежные товары приходилось 10% от всего объёма изъятого, то в 2017 году — 35%.

«В этом году доля проб импортной продукции, которая не соответствует обязательным требованиям по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, по-прежнему остаётся высокой. Так, в первом полугодии 2018 года этот показатель в категории «молочная продукция» составил около 6%, а в категории «рыба и рыбные продукты» — свыше 20%», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Inforeactor сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать рыбу и морепродукты.