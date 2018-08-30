В ЯНАО отменили особый противопожарный режим

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В Ямало-Ненецком автономном округе отменили особый противопожарный режим, передаёт kp.ru.
В ЯНАО отменили особый противопожарный режим
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Из постановления регионального правительства следует, что от ограничений решили отказаться в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, отсутствием лесных пожаров и рисков возникновения чрезвычайной ситуации в лесах.

Пожароопасный сезон на территории округа действовал с 15 мая. С 14 июля населению запретили посещать леса.

В мае URA.RU сообщало, что в некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после лесных пожаров.

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