В ЯНАО отменили особый противопожарный режим

В Ямало-Ненецком автономном округе отменили особый противопожарный режим, передаёт kp.ru.

Из постановления регионального правительства следует, что от ограничений решили отказаться в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, отсутствием лесных пожаров и рисков возникновения чрезвычайной ситуации в лесах.

Пожароопасный сезон на территории округа действовал с 15 мая. С 14 июля населению запретили посещать леса.

В мае URA.RU сообщало, что в некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после лесных пожаров.