В Подмосковье сообщили о снижении смертности от болезней органов пищеварения на 13%

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В Московской области сообщили о снижении смертности от болезней органов пищеварения почти на 13%, передаёт телеканал «360».
В Подмосковье сообщили о снижении смертности от болезней органов пищеварения на 13%
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«Согласно данным Росстата, уровень смертности от заболеваний органов пищеварения в январе — июле 2018 года снизился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявила первый зампред правительства региона Ольга Забралова.

По её словам, за семь месяцев от таких заболеваний умерло на 414 человек меньше, чем годом ранее.

Как отметила Забралова, в настоящее время показатель смертности на 100 тыс. человек составляет 66. Это шестое место в Центральном федеральном округе.

Ранее в Подмосковье заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4,1%.

Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о снижении младенческой смертности в два раза.

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