В Свердловской области начали проверку по факту обнаружения тела пропавшего три года назад должника

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В Екатеринбурге начали проверку по факту обнаружения тела должника, пропавшего три года назад, передаёт URA.RU.
В Свердловской области начали проверку по факту обнаружения тела пропавшего три года назад должника
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«Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет, следов взлома на момент прибытия правоохранительных органов не обнаружено, квартира была закрыта изнутри», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга.

По его словам, пенсионер жил один.

В ходе судебно-медицинского исследования будут устанавливаться в том числе давность и точная причина смерти.

Со своей стороны, источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина перестал оплачивать коммунальные услуги три года назад.

«Это вообще проблемный дом, его жители не оплачивают коммунальные услуги, на доме миллионные долги. Управляющая компания подписала договор с коллекторской организацией. Они начали работать по должникам и выяснили путём опроса соседей, что те давно не видели должника из 82-й квартиры», — уточнил источник.

Он добавил, что квартиру вскрыли по всем правилам в присутствии официальных лиц.

В январе сообщалось, что на юге Москвы в техническом помещении под Донбасским путепроводом найден человеческий скелет.

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