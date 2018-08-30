В Свердловской области начали проверку по факту обнаружения тела пропавшего три года назад должника
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«Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет, следов взлома на момент прибытия правоохранительных органов не обнаружено, квартира была закрыта изнутри», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга.
По его словам, пенсионер жил один.
В ходе судебно-медицинского исследования будут устанавливаться в том числе давность и точная причина смерти.
Со своей стороны, источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина перестал оплачивать коммунальные услуги три года назад.
«Это вообще проблемный дом, его жители не оплачивают коммунальные услуги, на доме миллионные долги. Управляющая компания подписала договор с коллекторской организацией. Они начали работать по должникам и выяснили путём опроса соседей, что те давно не видели должника из 82-й квартиры», — уточнил источник.
Он добавил, что квартиру вскрыли по всем правилам в присутствии официальных лиц.
В январе сообщалось, что на юге Москвы в техническом помещении под Донбасским путепроводом найден человеческий скелет.