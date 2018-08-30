В Свердловской области начали проверку по факту обнаружения тела пропавшего три года назад должника

В Екатеринбурге начали проверку по факту обнаружения тела должника, пропавшего три года назад, передаёт URA.RU.

«Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет, следов взлома на момент прибытия правоохранительных органов не обнаружено, квартира была закрыта изнутри», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга.

По его словам, пенсионер жил один.

В ходе судебно-медицинского исследования будут устанавливаться в том числе давность и точная причина смерти.

Со своей стороны, источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина перестал оплачивать коммунальные услуги три года назад.

«Это вообще проблемный дом, его жители не оплачивают коммунальные услуги, на доме миллионные долги. Управляющая компания подписала договор с коллекторской организацией. Они начали работать по должникам и выяснили путём опроса соседей, что те давно не видели должника из 82-й квартиры», — уточнил источник.

Он добавил, что квартиру вскрыли по всем правилам в присутствии официальных лиц.

В январе сообщалось, что на юге Москвы в техническом помещении под Донбасским путепроводом найден человеческий скелет.