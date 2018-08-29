В Хабаровском крае смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году

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В Хабаровском крае смогут сдавать Единый государственный экзамен по китайскому языку в 2019 году.
В Хабаровском крае смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Федеральный институт педагогических измерений уже разработал проекты контрольных материалов. В настоящее время идёт их обсуждение.

Письменная часть будет состоять из 42 заданий и четырёх разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». В устной части выпускникам предложат ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, выбрать одну из трёх фотографий и описать её на основе плана, сравнить две фотографии на основе предложенного плана. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на ФИПИ.

ЕГЭ по китайскому языку начали проводить в 2014 году. Модель экзамена прошла апробацию в некоторых регионах, в том числе в Хабаровском крае.

«Надо сказать, что результаты тогда порадовали, апробация прошла очень успешно, наши ученики показали знания не хуже, чем в центральных регионах России», — заявила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Минобразования и науки Хабаровского края Екатерина Кошельникова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что для ЕГЭ разработали дополнительное задание по русскому языку.

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