Эксперт прокомментировал рост спроса на аренду жилья в Москве

Вице-президент российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рост спроса на аренду жилья в столице.

«Это сезонная история. В августе — сентябре число людей, желающих арендовать жильё, увеличивается», — заявил он.

По его словам, прежде всего это происходит за счёт приехавших на учёбу студентов, а также выпускников вузов, нашедших работу и пытающихся жить самостоятельно.

Как отметил Апрелев, это не обязательно приезжие — среди них много и молодых москвичей, которые решили пуститься «в свободное плавание».

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе — июле 2018 года.