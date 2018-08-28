СМИ: В России разработали единые правила выполнения платных экскурсионных полётов

В России разработали единые правила выполнения платных экскурсионных полётов, сообщает газета «Известия».

Проект соответствующего приказа подготовил Минтранс. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Он будет проходить процедуру общественного обсуждения до 16 сентября, после чего планируется утвердить окончательный вариант.

Ведомство вводит новое юридическое понятие для гражданской авиации — «обзорный полёт». Речь идёт о полёте на гражданских воздушных судах за плату в целях демонстрации возможностей авиатехники или осмотра земной поверхности с высоты.

Воздушная экскурсия предполагает, что вылет и посадка осуществляются на одном аэродроме, а полёт проходит на расстоянии не более 50 км от него. Воздушное судно должно быть предназначено для размещения не более 19 пассажиров.

Пилотам могут запретить управлять транспортным средством по правилам полётов по приборам, летать ниже 150 метров, а также в условиях плохой видимости.

При продаже билета на такую экскурсию планируется предусмотреть возможность заключения договора добровольного страхования жизни и здоровья от несчастного случая.

Ранее бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил ужесточение правил предполётного медицинского освидетельствования пилотов в ЕС.