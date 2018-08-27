Трое граждан Кубы задержаны при попытке пересечь российско-финляндскую границу
- РИА Новости
По имеющимся данным, иностранцы хотели пересечь границу и отправиться в одну из стран Евросоюза. Каждый из кубинцев находился на российской территории незаконно.
Выборгский городской суд признал всех троих виновными в совершении административного правонарушения. Они должны выплатить штраф, а также будут принудительно отправлены на родину, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что в России задержали гражданина Белоруссии по подозрению в организации незаконной миграции в ЕС.