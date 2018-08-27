Эксперт прокомментировал возможность роста цен на бензин в случае повышения акцизов

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов прокомментировал в беседе с RT возможность роста цен на бензин при повышении акцизов в России.

«Потенциальное увеличение розничных цен на бензин на фоне роста НДС и акцизов на бензин может быть нивелировано действиями правительства, которое планирует применить отрицательный акциз для НПЗ посредством снижения таможенных пошлин», — сказал он.

По мнению эксперта, государство располагает инструментами для сглаживания ценовых колебаний.

«Кроме того, доля налогов в виде акцизов и НДС в цене литра бензина составляет в среднем около 40%, в то время как на рыночные и регуляторные факторы приходится около 60% стоимости конечного продукта. Это свидетельствует о том, что акцизы и НДС — это не решающий фактор в ценообразовании», — добавил Безуглов.

Он отметил, что ситуацию также может сгладить снижение нефтяных котировок до конца 2018 года на фоне разногласий в сделке ОПЕК+ и потенциальном наращивании добычи странами картеля.

«В этих условиях дальнейший рост цены на бензин маловероятен», — заключил он.

27 августа вице-премьер в правительстве России заявил, что рост акцизов на топливо не приведёт к скачку цен на автозаправках.

В Кремле, комментируя возможное повышение цен на бензин, подчеркнули, что правительство способно не допустить роста цен на топливо.