В Москве начали формировать программу экологического развития

В российской столице начали формировать программу экологического развития, сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертами, большие города изначально имеют проблему экологии.

«Мы перестали замечать над городом в январе и декабре «тёмную шапку», которая висела в самые низкие температуры», — отметил он.

По его словам, решение об оптимизации всех энергосистем города позволило тратить меньше газа и отказаться от мазута.

Собянин также напомнил о модернизации Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

Важной темой он назвал систему, связанную с раздельным сбором мусора, а также ситуацию с зелёным фондом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ликвидировали 830 несанкционированных свалок и навалов мусора за неделю.