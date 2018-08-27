Эксперт оценил возможное введение персонального кредитного рейтинга для россиян

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Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, кандидат экономических наук Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение персонального кредитного рейтинга для россиян.
Эксперт оценил возможное введение персонального кредитного рейтинга для россиян
  • РИА Новости

«Система персонального кредитного рейтинга не будет дублировать существующие бюро кредитных историй, а дополнит их. Информатизация финансового рынка страны ведёт к интеграции всех данных о человеке», — сказал он.

По его словам, если у клиента уже есть готовый балл, то риски выдачи ему кредита оценить легче — в зависимости от величины риска назначаются проценты на выданную сумму.

«В чём-то мы сможем избежать ошибок, с которыми уже раньше столкнулись другие страны, но в других вопросах придётся изобретать собственные новации, чтобы финансовая система нашей страны шла по пути цивилизованного развития», — добавил Щелканов.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй рассказали о сложностях введения кредитного рейтинга.

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