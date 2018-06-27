На заводе в Подмосковье погибли двое рабочих

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В Раменском районе Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих рабочих на заводе.
На заводе в Подмосковье погибли двое рабочих
  • © РИА Новости

«По данным следствия, 24 июня 2018 года на предприятии при проведении работ в бункере — накопителе мякотных отходов, которые выполняли четверо рабочих, произошло падение трансформаторной ёмкости внутрь бункера, в связи с чем рабочие проникли внутрь бункера, в результате чего произошло их отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что от полученных отравлений двое рабочих умерли на месте, ещё двое госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлёкших по неосторожности смерть двух человек.

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