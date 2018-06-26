Эксперт прокомментировал переназначения полпредов президента в федеральных округах

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Анна Лушникова
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов в беседе с RT прокомментировал перестановки и переназначения в пуле полномочных представителей Владимира Путина в федеральных округах.
Эксперт прокомментировал переназначения полпредов президента в федеральных округах
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«На мой взгляд, все назначения вполне логичны. Северный Кавказ — регион, в котором традиционно сильны угрозы безопасности. Неудивительно, что его руководителем стал Александр Мотавников (ранее должность занимал Олег Белавенцев), человек с военным бэкграундом, способный к силовым решениям и взаимодействию с соответствующими структурами», — сказал он.

Назначение полпредом Центрального федерального округа Игоря Щеголева (ранее глава Министерства связи и массовых коммуникаций) вместо Алексея Гордеева эксперт объяснил потребностями самого региона.

«Он всегда был адекватным и компетентным деятелем в сфере коммуникаций, тема инфраструктурного развития очень востребована в ЦФО, и его назначение вполне логично в этом смысле», — заключил он.

Ранее Владимир Путин произвёл перестановки и переназначения в пуле своих полномочных представителей в федеральных округах. Всего их в России восемь: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.

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