Эксперт прокомментировал переназначения полпредов президента в федеральных округах

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов в беседе с RT прокомментировал перестановки и переназначения в пуле полномочных представителей Владимира Путина в федеральных округах.

«На мой взгляд, все назначения вполне логичны. Северный Кавказ — регион, в котором традиционно сильны угрозы безопасности. Неудивительно, что его руководителем стал Александр Мотавников (ранее должность занимал Олег Белавенцев), человек с военным бэкграундом, способный к силовым решениям и взаимодействию с соответствующими структурами», — сказал он.

Назначение полпредом Центрального федерального округа Игоря Щеголева (ранее глава Министерства связи и массовых коммуникаций) вместо Алексея Гордеева эксперт объяснил потребностями самого региона.

«Он всегда был адекватным и компетентным деятелем в сфере коммуникаций, тема инфраструктурного развития очень востребована в ЦФО, и его назначение вполне логично в этом смысле», — заключил он.

Ранее Владимир Путин произвёл перестановки и переназначения в пуле своих полномочных представителей в федеральных округах. Всего их в России восемь: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.