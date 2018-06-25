Родственники впавшего в кому после выстрелов экс-полицейского оспорили приговор суда

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РИА Новости

«Мы подали апелляцию в Сухоложский городской суд. Если она будет удовлетворена, то дело будет передано на новое рассмотрение в Свердловский областной суд. Однако шансы у нас минимальные. Если учесть, что у осуждённого уже есть заключение, что он невменяем, оспорить это будет крайне сложно. Со своей стороны я сделаю всё, что требуется, чтобы дело попало на рассмотрение в областной суд», — сообщила RT адвокат Наталья Груднова.

Ранее сообщалось, что жительница Свердловской области добивается тюремного заключения для бывшего сотрудника ГИБДД, покалечившего её сына. Четыре месяца назад экс-полицейский Павел Насонов, у которого диагностировали белую горячку, открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья по прохожим.

26-летний Владимир Фефилактов, пострадавший от выстрелов, с тех пор находится в коме. У него начались отёк мозга и гидроцефалия, а вес снизился до 30 кг. Стрелок свою вину признал, но прошёл обследование в психиатрической клинике, где врачи признали его невменяемым. Сухоложский городской суд 13 июня решил направить подсудимого на принудительное лечение.

Чтобы оспорить это решение суда, семье Фефилактовых пришлось собирать средства на нового адвоката.