Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Российский президент Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Участие в церемонии возложения венков традиционно принимают премьер-министр, спикер Совета Федерации, председатель Госдумы, руководство Вооружённых сил, администрации президента.

    Как сообщает РИА Новости, солдаты роты Почётного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».  

    Ранее также российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.

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