Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Участие в церемонии возложения венков традиционно принимают премьер-министр, спикер Совета Федерации, председатель Госдумы, руководство Вооружённых сил, администрации президента.
Как сообщает РИА Новости, солдаты роты Почётного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».
Ранее также российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.