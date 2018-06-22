Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Участие в церемонии возложения венков традиционно принимают премьер-министр, спикер Совета Федерации, председатель Госдумы, руководство Вооружённых сил, администрации президента. Как сообщает РИА Новости, солдаты роты Почётного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Ранее также российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.