Стали известны названия новых станций Казанского метрополитена

Стали известны названия новых станций первого участка второй линии Казанского метрополитена, сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление городского исполкома, опубликованное в сборнике документов.

Так, станция на улице Фучика будет называться «Улица Юлиуса Фучика». Станция «10-й микрорайон» появится рядом с одноимённой остановкой.

Станция на пересечении улиц Ломжинской и Фучика получит название «100-летие ТАССР», станция на проспекте Камалеева — «Улица Академика Сахарова».

Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.