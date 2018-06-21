Стали известны названия новых станций Казанского метрополитена
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Так, станция на улице Фучика будет называться «Улица Юлиуса Фучика». Станция «10-й микрорайон» появится рядом с одноимённой остановкой.
Станция на пересечении улиц Ломжинской и Фучика получит название «100-летие ТАССР», станция на проспекте Камалеева — «Улица Академика Сахарова».
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.