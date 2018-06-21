«Марш красных гвоздик» пройдёт 22 июня в Оренбурге

Акция «Марш красных гвоздик», посвящённая Дню памяти и скорби, пройдёт 22 июня в Оренбурге, сообщает RIA56.

Её организует Музей истории Оренбурга.

Сотрудники выставочного комплекса расскажут воспитанникам социально-реабилитационного центра «Гармония» о начале Великой Отечественной войны. Дети также примут участие во всероссийском «Марше красных гвоздик».

Также стало известно, что в Удмуртии 22 июня пройдут мероприятия в память о погибших в годы войны, передаёт интернет-издание «Сусанин». В частности, в Ижевске состоится акция «Свеча памяти».

Ранее сообщалось, что акция «Свеча памяти» запланирована на 22 июня в Кирове.