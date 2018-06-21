«Марш красных гвоздик» пройдёт 22 июня в Оренбурге

Короткая ссылка
Акция «Марш красных гвоздик», посвящённая Дню памяти и скорби, пройдёт 22 июня в Оренбурге, сообщает RIA56.
«Марш красных гвоздик» пройдёт 22 июня в Оренбурге
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Её организует Музей истории Оренбурга.

Сотрудники выставочного комплекса расскажут воспитанникам социально-реабилитационного центра «Гармония» о начале Великой Отечественной войны. Дети также примут участие во всероссийском «Марше красных гвоздик».

Также стало известно, что в Удмуртии 22 июня пройдут мероприятия в память о погибших в годы войны, передаёт интернет-издание «Сусанин». В частности, в Ижевске состоится акция «Свеча памяти».

Ранее сообщалось, что акция «Свеча памяти» запланирована на 22 июня в Кирове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить