В Роспотребнадзор поступило 17,6 тысячи обращений по отдыху и товарам для детей

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В Роспотребнадзор поступило 17,6 тыс. обращений по детскому отдыху и товарам для детей с 28 мая по 11 июня в рамках всероссийской горячей линии, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
В Роспотребнадзор поступило 17,6 тысячи обращений по отдыху и товарам для детей
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Как отметили в ведомстве, число обращений почти в два раза превысило уровень прошлого года.

Специалисты рассмотрели 174 жалобы, которые были связаны с определёнными нарушениями санитарно-технических требований и требований технических регламентов.

Также составлено 296 претензий, адресованных продавцам.

Отдыха детей касалось 63% обращений. Чаще всего россияне заявляли о проблемах организации питания в летних оздоровительных лагерях, прививок, санитарно-технического состояния лагерей и др.

Кроме того, специалисты выделили обращения о качестве и безопасности гаджетов, детского питания и маркировки детского ассортимента.

В мае URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.

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