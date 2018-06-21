В Роспотребнадзор поступило 17,6 тысячи обращений по отдыху и товарам для детей
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Как отметили в ведомстве, число обращений почти в два раза превысило уровень прошлого года.
Специалисты рассмотрели 174 жалобы, которые были связаны с определёнными нарушениями санитарно-технических требований и требований технических регламентов.
Также составлено 296 претензий, адресованных продавцам.
Отдыха детей касалось 63% обращений. Чаще всего россияне заявляли о проблемах организации питания в летних оздоровительных лагерях, прививок, санитарно-технического состояния лагерей и др.
Кроме того, специалисты выделили обращения о качестве и безопасности гаджетов, детского питания и маркировки детского ассортимента.
В мае URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.