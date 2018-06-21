СМИ: Российские регионы заработали 69,3 млрд рублей на штрафах водителей в 2017 году
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Специалисты использовали данные Росстата, Федерального казначейства России, информацию с официальных сайтов региональных правительств.
Как выяснилось, в среднем по стране доля доходов бюджетов от штрафов за нарушение правил дорожного движения составляет 0,42%, но в некоторых областях она заметно выше.
В частности, в Калмыкии при общих доходах бюджета в 16,3 млрд рублей в 2017 году на штрафы пришлось 392,3 млн рублей, или 2,4% от всех поступлений. В Костромской области при 36,6 млрд рублей доходов доля штрафов составила 1,27% (463,8 млн рублей).
По общей сумме сборов с проштрафившихся водителей лидером является Москва (16,6 млрд рублей). Затем идут Татарстан (3 млрд рублей), Московская область (2,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,2 млрд рублей).
Средняя сумма штрафа по стране в пересчёте на одного жителя составила 351 рубль.
В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.