СМИ: Российские регионы заработали 69,3 млрд рублей на штрафах водителей в 2017 году

В бюджеты российских регионов поступило более 69,3 млрд рублей от оштрафованных водителей в 2017 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза».

Специалисты использовали данные Росстата, Федерального казначейства России, информацию с официальных сайтов региональных правительств.

Как выяснилось, в среднем по стране доля доходов бюджетов от штрафов за нарушение правил дорожного движения составляет 0,42%, но в некоторых областях она заметно выше.

В частности, в Калмыкии при общих доходах бюджета в 16,3 млрд рублей в 2017 году на штрафы пришлось 392,3 млн рублей, или 2,4% от всех поступлений. В Костромской области при 36,6 млрд рублей доходов доля штрафов составила 1,27% (463,8 млн рублей).

По общей сумме сборов с проштрафившихся водителей лидером является Москва (16,6 млрд рублей). Затем идут Татарстан (3 млрд рублей), Московская область (2,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,2 млрд рублей).

Средняя сумма штрафа по стране в пересчёте на одного жителя составила 351 рубль.

В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.