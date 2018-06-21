Российские школьники представят в Госдуме изобретения в сфере IT и робототехники

Короткая ссылка
Российские школьники представят 26 июня в Госдуме более 380 уникальных изобретений в рамках ежегодной всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Об этом RT рассказали во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
Российские школьники представят в Госдуме изобретения в сфере IT и робототехники
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

По словам председателя центрального совета ВОИР Антона Ищенко, большинство работ представлены в направлениях IT-технологии и робототехники. 

«Это связано с тем, что сейчас активно трансформируются промышленность и экономика, жизнь уходит в цифру, область востребована, она тесно переплетается со многими другими направлениями, например с такими, как здоровье человека», — пояснил он.

Как уточняется, также будут представлены проекты в сфере здравоохранения, транспорта, освоения территории России, а также в социальной и образовательной областях из 75 регионов страны.

В начале февраля сообщалось, что школьники представили свои изобретения на XIV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить