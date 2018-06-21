Российские школьники представят в Госдуме изобретения в сфере IT и робототехники

Российские школьники представят 26 июня в Госдуме более 380 уникальных изобретений в рамках ежегодной всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Об этом RT рассказали во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

По словам председателя центрального совета ВОИР Антона Ищенко, большинство работ представлены в направлениях IT-технологии и робототехники.

«Это связано с тем, что сейчас активно трансформируются промышленность и экономика, жизнь уходит в цифру, область востребована, она тесно переплетается со многими другими направлениями, например с такими, как здоровье человека», — пояснил он.

Как уточняется, также будут представлены проекты в сфере здравоохранения, транспорта, освоения территории России, а также в социальной и образовательной областях из 75 регионов страны.

В начале февраля сообщалось, что школьники представили свои изобретения на XIV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге.

Подробнее — в материале RT.