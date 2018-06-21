В Кургане прокуратура выявила более ста нарушений в сфере благоустройства

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В Кургане выявлено более ста нарушений в сфере благоустройства, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
В Кургане прокуратура выявила более ста нарушений в сфере благоустройства
  • РИА Новости

Претензии, в частности, возникли к работам по содержанию и уборке территорий, сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов, крупногабаритного мусора, производству земляных и аварийных работ.

Ведомство потребовало принять незамедлительные меры административного характера в отношении виновных лиц и устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Уфы потратят на благоустройство города почти 8 млрд рублей.

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