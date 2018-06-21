В Кургане прокуратура выявила более ста нарушений в сфере благоустройства
- РИА Новости
Претензии, в частности, возникли к работам по содержанию и уборке территорий, сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов, крупногабаритного мусора, производству земляных и аварийных работ.
Ведомство потребовало принять незамедлительные меры административного характера в отношении виновных лиц и устранить нарушения в кратчайшие сроки.
Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Уфы потратят на благоустройство города почти 8 млрд рублей.