В Кургане прокуратура выявила более ста нарушений в сфере благоустройства

В Кургане выявлено более ста нарушений в сфере благоустройства, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Претензии, в частности, возникли к работам по содержанию и уборке территорий, сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов, крупногабаритного мусора, производству земляных и аварийных работ.

Ведомство потребовало принять незамедлительные меры административного характера в отношении виновных лиц и устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Уфы потратят на благоустройство города почти 8 млрд рублей.