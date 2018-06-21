Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте

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Трое пострадавших в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве находятся в больницах в тяжёлом состоянии.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

«Всего пострадали шесть человек. Из них три человека скончались на месте. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализированы», — цитирует РИА Новости пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Ранее стало известно, что участниками крупного ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по последним данным, стали шесть автомобилей, в том числе микроавтобус Fiat Ducato.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

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