Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
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«Всего пострадали шесть человек. Из них три человека скончались на месте. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализированы», — цитирует РИА Новости пресс-службу департамента здравоохранения столицы.
Ранее стало известно, что участниками крупного ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по последним данным, стали шесть автомобилей, в том числе микроавтобус Fiat Ducato.
В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.