В Удмуртии проверили лагерь, где в 2017 году отравились более 80 детей
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Как заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов, учреждение отвечает всем требованиям нормативной документации.
Межведомственная комиссия приняла лагерь 31 мая. Ранее «Дружбе» выдали санитарно-технического заключение.
Семёнов также сказал, что на данный момент нарушений в других лагерях региона не обнаружено.
Массовое отравление в «Дружбе» произошло в мае 2017 года. Пострадали 83 школьника.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.