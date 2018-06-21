В Удмуртии проверили лагерь, где в 2017 году отравились более 80 детей

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В Удмуртии прошёл проверку лагерь «Дружба», в котором в 2017 году отравились дети. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В Удмуртии проверили лагерь, где в 2017 году отравились более 80 детей
  • @иж-дружба.рф

Как заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов, учреждение отвечает всем требованиям нормативной документации.

Межведомственная комиссия приняла лагерь 31 мая. Ранее «Дружбе» выдали санитарно-технического заключение.

Семёнов также сказал, что на данный момент нарушений в других лагерях региона не обнаружено.

Массовое отравление в «Дружбе» произошло в мае 2017 года. Пострадали 83 школьника.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.

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