Отец предполагаемого виновника ДТП в Москве прокомментировал обстоятельства аварии
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«Ничего не могу сказать. Он не пьёт… Но пешеход вышел перед машиной, он сбил пешехода, и оттуда, видимо, авария пошла дальше… Он потерял управление», — заявил Гаджиев.
Отец водителя отметил, что пока ничего не может сказать по поводу компенсаций пострадавшим. Он также уточнил, что не знает всех подробностей ДТП.
«А сын, он водил хорошо очень, у него самые большие штрафы по 500 рублей только были, и они шли ко мне все, я следил за этим. Не знаю, как так случилось» — добавил он.
Ранее источник уточнил количество попавших в ДТП на Кутузовском проспекте автомобилей.
Также URA.RU сообщало, что следователи попросили полицию передать им дело о ДТП в Екатеринбурге.