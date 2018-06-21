Отец предполагаемого виновника ДТП в Москве прокомментировал обстоятельства аварии

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Отец предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия в Москве Тажудин Гаджиев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обстоятельства аварии.
Отец предполагаемого виновника ДТП в Москве прокомментировал обстоятельства аварии
  • © РИА Новости

«Ничего не могу сказать. Он не пьёт… Но пешеход вышел перед машиной, он сбил пешехода, и оттуда, видимо, авария пошла дальше… Он потерял управление», — заявил Гаджиев.

Отец водителя отметил, что пока ничего не может сказать по поводу компенсаций пострадавшим. Он также уточнил, что не знает всех подробностей ДТП.

«А сын, он водил хорошо очень, у него самые большие штрафы по 500 рублей только были, и они шли ко мне все, я следил за этим. Не знаю, как так случилось» — добавил он.

Ранее источник уточнил количество попавших в ДТП на Кутузовском проспекте автомобилей.

Также URA.RU сообщало, что следователи попросили полицию передать им дело о ДТП в Екатеринбурге.

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