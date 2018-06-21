В 2017 году российским омбудсменам по правам человека поступило более 200 тысяч обращений

В России в течение 2017 года уполномоченные по правам человека получили 220 тыс. обращений от жителей. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе выступления в Госдуме.

«Всего к уполномоченным по правам человека в регионах и ко мне как федеральному уполномоченному поступило 220 тыс. обращений», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Москальковой, «таковы масштабы поиска людей, недовольных решением органов власти и должностных лиц».

Омбудсмен добавила, что в 2017 году в её адрес поступило почти 42 тыс. обращений, в том числе более двух тысяч — коллективных.

Ранее сообщалось, что Москалькова окажет помощь пожилому мужчине из Челябинской области, которого бросили родственники.