В 2017 году российским омбудсменам по правам человека поступило более 200 тысяч обращений
- РИА Новости
«Всего к уполномоченным по правам человека в регионах и ко мне как федеральному уполномоченному поступило 220 тыс. обращений», — приводит её слова РИА Новости.
По словам Москальковой, «таковы масштабы поиска людей, недовольных решением органов власти и должностных лиц».
Омбудсмен добавила, что в 2017 году в её адрес поступило почти 42 тыс. обращений, в том числе более двух тысяч — коллективных.
Ранее сообщалось, что Москалькова окажет помощь пожилому мужчине из Челябинской области, которого бросили родственники.