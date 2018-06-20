В Крыму прокомментировали слова Шойгу о защищённости полуострова

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Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о защищённости полуострова.
В Крыму прокомментировали слова Шойгу о защищённости полуострова
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«В Крыму выстроена новая система ПВО, которая закрывает практически всё Чёрное море и значительную часть материка», — заявил эксперт.

По его словам, российская армия пользуется огромным уважением у местных жителей ещё с 27 февраля 2014 года.

«В тот момент российская армия на примере Крыма продемонстрировала всему миру, что Россия перестала быть региональной державой и вновь обрела статус великой державы», — отметил он.

Ранее Шойгу заявил, что переход российского вооружения и военной техники на отечественный программный продукт обеспечит дальнейшее стабильное развитие оборонной промышленности.

Также член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о полуострове.

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