В Эстонии освободили из-под ареста российский грузовой паром

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Российский грузовой паром «Петербург» освободили из-под ареста в Эстонии после погашения долгов.
В Эстонии освободили из-под ареста российский грузовой паром
  • © Stefan Sauer
  • globallookpress.com

«Ситуация благополучно разрешилась. Суд в Таллине снял арест с судна, поскольку задолженность всем трём истцам была выплачена», — приводит ERR слова капитана судна Николая Шашкова.

Отмечается, что в настоящее время задолженность перед экипажем судна погашена.

Шашков выразил благодарность посольству России за поддержку.

Российский грузовой паром «Петербург» был арестован в эстонском порту в апреле 2018 года за неуплату долгов судоремонтной компании, агенту и собственнику причала. Сумма долгов превышала €300 тыс.

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