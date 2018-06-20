20 июня 2018
СК не стал заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
8 мая 2018
Генпрокуратуру призвали не заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
8 мая 2018
Генпрокуратуру просят не возбуждать дело против ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
27 апреля 2018
Генпрокуратура предложит изменить уголовную статью о «шпионских» гаджетах
6 апреля 2018
В Волгоградской области завели дело в отношении купившего очки с видеокамерой
5 апреля 2018
Жителя Пермского края оштрафовали за купленные в интернете «шпионские» очки
21 марта 2018
В Кургане закрыли дело против купившего GPS-трекер фермера
21 марта 2018
СК закрыл дело против купившего «шпионское» устройство фермера из Кургана
27 декабря 2017
Генпрокуратуру просят проверить продавцов шпионских устройств
25 декабря 2017
Комиссия Госдумы одобрила проект декриминализации уголовной статьи о шпионских устройствах
20 декабря 2017
Генпрокуратура начала проверку всех дел о незаконном обороте «шпионских» устройств
20 декабря 2017
Генпрокуратура проверит все дела о незаконном обороте «шпионских» устройств
14 декабря 2017
Путин пообещал разобраться в деле фермера, которого судят за GPS-трекер
14 декабря 2017
Генпрокуратура: по делу купившего «шпионский» GPS-трекер фермера проведут проверку
14 декабря 2017
Курганский фермер не ожидал, что его проблема будет донесена до Путина
14 декабря 2017
Путин прокомментировал ситуацию с возбуждением дела против купившего «шпионский» GPS-трекер фермера
14 декабря 2017
В Зауралье суд вернул в прокуратуру дело купившего «шпионский» GPS-трекер фермера
14 декабря 2017
Симоньян опубликовала вопросы RT к пресс-конференции Путина
4 декабря 2017
В Зауралье фермера будут судить за покупку GPS-трекера с микрофоном
2 мая 2017
В России просят отменить наказание за покупку шпионских устройств
Ваша заявка принята
Спасибо за обращение
Я не робот
reCAPTCHA
Privacy - Terms

20 июня 2018
СК не стал заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
Следственный комитет по Москве не стал возбуждать уголовное дело против владельца московского интернет-ресторана «ВкусLab» Артёма Лаптева за покупку шпионских GPS-трекеров. Об этом RT сообщил сам Лаптев.
  • РИА Новости

«В телефонной беседе следователь мне заявил, что уголовное дело против меня заводить не станут. Постановление об отказе в возбуждении дела я ещё не получил», — рассказал предприниматель.

Ранее правозащитники обратились в Генпрокуратуру с просьбой взять на особый контроль ход доследственной проверки в отношении Лаптева.

В июле 2017 года бизнесмен заказал в Китае два GPS-трекера стоимостью около тысячи рублей каждый. Мужчина намеревался раздать гаджеты курьерам, чтобы клиенты могли отслеживать перемещение заказов.

В апреле 2018 года Лаптева вызвали в СК и сообщили, что в отношении него ведётся доследственная проверка по подозрению в незаконном обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации. Экспертиза установила, что в трекерах есть встроенный диктофон, который можно включать дистанционно и таким образом следить за гражданами.

20 июня 2018
СК не стал заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
8 мая 2018
Генпрокуратуру призвали не заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
8 мая 2018
Генпрокуратуру просят не возбуждать дело против ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
27 апреля 2018
Генпрокуратура предложит изменить уголовную статью о «шпионских» гаджетах
6 апреля 2018
В Волгоградской области завели дело в отношении купившего очки с видеокамерой
5 апреля 2018
Жителя Пермского края оштрафовали за купленные в интернете «шпионские» очки
21 марта 2018
В Кургане закрыли дело против купившего GPS-трекер фермера
21 марта 2018
СК закрыл дело против купившего «шпионское» устройство фермера из Кургана
27 декабря 2017
Генпрокуратуру просят проверить продавцов шпионских устройств
25 декабря 2017
Комиссия Госдумы одобрила проект декриминализации уголовной статьи о шпионских устройствах
20 декабря 2017
Генпрокуратура начала проверку всех дел о незаконном обороте «шпионских» устройств
20 декабря 2017
Генпрокуратура проверит все дела о незаконном обороте «шпионских» устройств
14 декабря 2017
Путин пообещал разобраться в деле фермера, которого судят за GPS-трекер
14 декабря 2017
Генпрокуратура: по делу купившего «шпионский» GPS-трекер фермера проведут проверку
14 декабря 2017
Курганский фермер не ожидал, что его проблема будет донесена до Путина
14 декабря 2017
Путин прокомментировал ситуацию с возбуждением дела против купившего «шпионский» GPS-трекер фермера
14 декабря 2017
В Зауралье суд вернул в прокуратуру дело купившего «шпионский» GPS-трекер фермера
14 декабря 2017
Симоньян опубликовала вопросы RT к пресс-конференции Путина
4 декабря 2017
В Зауралье фермера будут судить за покупку GPS-трекера с микрофоном
2 мая 2017
В России просят отменить наказание за покупку шпионских устройств
Ваша заявка принята
Спасибо за обращение
Я не робот
reCAPTCHA
Privacy - Terms
Еще истории
МВД работает над условиями возвращения в Россию соотечественников из всех стран
МВД работает над условиями возвращения в Россию соотечественников из всех стран
19 июня 
Ирина Волк прокомментировала идею запуска совместного проекта МВД и RT
Ирина Волк прокомментировала идею запуска совместного проекта МВД и RT
19 июня 
В Бурятии мать погибшей новорождённой хочет привлечь к ответственности врача
В Бурятии мать погибшей новорождённой хочет привлечь к ответственности врача
19 июня  Врачебная ошибка
СК не стал заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
СК не стал заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
20 июня 