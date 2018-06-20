СК не стал заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров

РИА Новости

«В телефонной беседе следователь мне заявил, что уголовное дело против меня заводить не станут. Постановление об отказе в возбуждении дела я ещё не получил», — рассказал предприниматель.

Ранее правозащитники обратились в Генпрокуратуру с просьбой взять на особый контроль ход доследственной проверки в отношении Лаптева.

В июле 2017 года бизнесмен заказал в Китае два GPS-трекера стоимостью около тысячи рублей каждый. Мужчина намеревался раздать гаджеты курьерам, чтобы клиенты могли отслеживать перемещение заказов.

В апреле 2018 года Лаптева вызвали в СК и сообщили, что в отношении него ведётся доследственная проверка по подозрению в незаконном обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации. Экспертиза установила, что в трекерах есть встроенный диктофон, который можно включать дистанционно и таким образом следить за гражданами.