Россельхознадзор попросил Минтранс вмешаться в ситуацию с авиаперевозками животных

Россельхознадзор обратился к Минтрансу с просьбой вмешаться в ситуацию с авиаперевозками животных, сообщают «Известия».

Из письма в Минтранс за подписью замглавы Россельхознадзора Константина Савенкова следует, что перевозчики неправомерно запрашивают ветеринарные сопроводительные документы и другие бумаги при полётах домашних животных внутри страны, на что жалуются пассажиры.

По ветеринарным правилам, утверждённым приказом Минсельхоза 27 декабря 2016 года, по России можно перевозить домашних, служебных и декоративных животных без справок, за исключением случаев, когда питомец едет на выставку или его перевозка связана с предпринимательской деятельностью владельца.

Савенков призвал Минтранс оказать содействие и проинформировать авиакомпании о порядке ввоза, вывоза или перемещения животных и птиц авиатранспортом по территории России.

В министерстве заявили, что письмо получено и находится на рассмотрении.

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