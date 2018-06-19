Администрации тюменского аэропорта грозит штраф за установку ограждений на обочинах дорог

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Администрации аэропорта Рощино грозит штраф в размере 300 тыс. рублей за установку ограждений на обочинах дорог, сообщает URA.RU.
Администрации тюменского аэропорта грозит штраф за установку ограждений на обочинах дорог
  • © Сергей Русанов
  • РИА Новости

«Аэропорт установил блоки на обочинах незаконно и самовольно — без соответствующих согласований и разрешений. В связи с этим внесено представление об устранении нарушения закона», — заявил представитель Тюменской транспортной прокуратуры.

По его словам, решён вопрос о заведении административного дела в отношении аэропорта.

Блоки уже демонтированы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году.

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