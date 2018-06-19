Администрации тюменского аэропорта грозит штраф за установку ограждений на обочинах дорог
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- РИА Новости
«Аэропорт установил блоки на обочинах незаконно и самовольно — без соответствующих согласований и разрешений. В связи с этим внесено представление об устранении нарушения закона», — заявил представитель Тюменской транспортной прокуратуры.
По его словам, решён вопрос о заведении административного дела в отношении аэропорта.
Блоки уже демонтированы.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году.