Администрации тюменского аэропорта грозит штраф за установку ограждений на обочинах дорог

Администрации аэропорта Рощино грозит штраф в размере 300 тыс. рублей за установку ограждений на обочинах дорог, сообщает URA.RU.

«Аэропорт установил блоки на обочинах незаконно и самовольно — без соответствующих согласований и разрешений. В связи с этим внесено представление об устранении нарушения закона», — заявил представитель Тюменской транспортной прокуратуры.

По его словам, решён вопрос о заведении административного дела в отношении аэропорта.

Блоки уже демонтированы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году.