В Новосибирске проводят проверку из-за инцидента на аттракционе

Следователи проводят проверку из-за инцидента на аттракционе в новосибирском парке развлечений, сообщает kp.ru.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту остановки аттракциона в одном из парков города Новосибирска, катавшиеся на котором посетители зависли в воздухе вниз головой», — заявили в областном управлении СК России.

По оценке правоохранительных органов, может усматриваться состав преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Астраханской области завели уголовное дело после падения двух детей с батута.