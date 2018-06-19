В Новосибирске проводят проверку из-за инцидента на аттракционе

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Следователи проводят проверку из-за инцидента на аттракционе в новосибирском парке развлечений, сообщает kp.ru.
В Новосибирске проводят проверку из-за инцидента на аттракционе
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  • РИА Новости

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту остановки аттракциона в одном из парков города Новосибирска, катавшиеся на котором посетители зависли в воздухе вниз головой», — заявили в областном управлении СК России.

По оценке правоохранительных органов, может усматриваться состав преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Астраханской области завели уголовное дело после падения двух детей с батута.

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