Московский метрополитен разработает новые правила пользования подземкой

В руководстве Московского метрополитена начали разработку новых правил для пассажиров.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе московского метро.

Типовые правила пользования метрополитеном, доработанные Минтрансом в соответствии с действующим законодательством, вступают в силу 30 декабря 2018 года, рассказали в пресс-службе.

«Одновременно с ними начнут действовать и новые правила пользования столичным метро, которые сейчас активно разрабатываются», — рассказали представители метрополитена.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в метрополитенах России могут официально разрешить фото- и видеосъёмку.