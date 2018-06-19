Московский метрополитен разработает новые правила пользования подземкой

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В руководстве Московского метрополитена начали разработку новых правил для пассажиров.
Московский метрополитен разработает новые правила пользования подземкой
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе московского метро.

Типовые правила пользования метрополитеном, доработанные Минтрансом в соответствии с действующим законодательством, вступают в силу 30 декабря 2018 года, рассказали в пресс-службе.

«Одновременно с ними начнут действовать и новые правила пользования столичным метро, которые сейчас активно разрабатываются», — рассказали представители метрополитена.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в метрополитенах России могут официально разрешить фото- и видеосъёмку.

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