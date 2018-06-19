В Роспотребнадзор по вопросам ЧМ-2018 обратились около 750 человек
«За период с начала работы Единого информационного центра Роспотребнадзора к его помощи прибегли уже почти 750 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 42% принятых звонков касались соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей, оказания услуг, продажи сувенирной продукции.
Наибольшее количество звонков поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгоградской и Нижегородской областей.
Ранее сообщалось, что немецкие и бельгийские исследователи на основе использования искусственного интеллекта и больших данных назвали наиболее вероятного победителя ЧМ-2018 по футболу.