В парках Москвы появится ещё 11 км велодорожек до конца года

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В парках Москвы появится ещё 11 км велодорожек до конца 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
В парках Москвы появится ещё 11 км велодорожек до конца года
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Трассы будут организованы в парках имени Святослава Фёдорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы, вдоль Филёвской линии метро между «Филёвским парком» и «Багратионовской».

Как заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в городе реализуют большую программу по улучшению велосипедной инфраструктуры.

«К нам постоянно приходят новые проекты на проработку и утверждение. Количество маршрутов и их протяжённость могут вырасти», — добавила она.

Протяжённость всех велодорожек в Москве составляет на данный момент 773 км.

В апреле в столице состоялось открытие сезона велопроката.

Также портал Nation News сообщал о велошеринге в Санкт-Петербурге.

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