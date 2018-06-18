В парках Москвы появится ещё 11 км велодорожек до конца года
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Трассы будут организованы в парках имени Святослава Фёдорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы, вдоль Филёвской линии метро между «Филёвским парком» и «Багратионовской».
Как заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в городе реализуют большую программу по улучшению велосипедной инфраструктуры.
«К нам постоянно приходят новые проекты на проработку и утверждение. Количество маршрутов и их протяжённость могут вырасти», — добавила она.
Протяжённость всех велодорожек в Москве составляет на данный момент 773 км.
В апреле в столице состоялось открытие сезона велопроката.
Также портал Nation News сообщал о велошеринге в Санкт-Петербурге.