Эксперты рассказали о доле отечественных автомобилей в российском автопарке

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Стала известна доля отечественных автомобилей в российском автопарке, сообщает телеканал «360».
Эксперты рассказали о доле отечественных автомобилей в российском автопарке
  • Reuters

По оценке агентства «Автостат», в стране числится более 42 млн машин, из которых 61% (25,8 млн) собран на территории России.

39% (16,5 млн) от этого числа составляют автомобили отечественных марок. Ещё 22% (9,3 млн) пришлись на иномарки российской сборки.

В настоящее время на территории России находится около 6,8 млн машин, экспортированных из Японии (16,1%), и 3,5 млн (8,2%) — из Германии, передаёт Inforeactor.

Также имеются иномарки, собранные в Южной Корее, Великобритании, Узбекистане, Франции, на Украине, в США и Чехии.

Ранее были названы самые угоняемые марки автомобилей в России.

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