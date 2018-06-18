СМИ: В российских метрополитенах могут официально разрешить съёмку

В российских метрополитенах могут официально разрешить фото- и видеосъёмку, сообщают «Известия».

Минтранс доработал проект типовых правил пользования метро, о чём свидетельствует протокол заседания координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при министерстве за подписью замглавы ведомства Николая Асаула.

Предусмотрено несколько дополнительных рекомендаций. Например, предлагается предоставить пассажирам право на съёмку в метрополитене. Она может быть разрешена в порядке, установленном правилами субъектов федерации.

В действующих документах, которые в каждом городе свои, однозначной позиции по поводу съёмки нет.

Кроме того, Минтранс предлагает разрешить бесплатный провоз ручной клади, размер которой не превышает 120 см по сумме трёх измерений. Один пассажир сможет взять с собой две единицы такой клади. В предыдущей редакции типовых правил подобного положения не было.

Кроме того, уточняется, что использование электронных систем доставки никотина в метро не разрешено.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в Минтранс поступило много комментариев, замечаний и предложений, и новая версия правил разработана на их основе.

Ранее Inforeactor сообщало, что петербургское метро опубликовало инструкции для пассажиров-родителей.