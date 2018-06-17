В Якутии возбудили дело по факту отравления более 20 человек после школьного банкета

Уголовное дело возбуждено по факту отравления 21 человека после школьного банкета в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 июня десять человек, включая двоих несовершеннолетних, употребили пищу на школьном банкете для выпускников. По окончании мероприятия взрослые унесли оставшиеся продукты домой и употребили их вместе с несовершеннолетними членами своих семей.

В период с 12 по 16 июня в инфекционное отделение больницы с острой кишечной инфекцией поступил 21 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.

Накануне районная прокуратура Верхневилюйского района начала проверку сообщений о госпитализации жителей села Хоро с подозрением на сальмонеллёз.

В мае URA.RU передавало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.