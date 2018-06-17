В Оренбургской области построили почти 2,8 тысячи квартир с начала года

В Оренбургской области построили почти 2,8 тыс. квартир с начала 2018 года, сообщает RIA56 со ссылкой на Оренстат.

По оценке специалистов, на 30 территориях региона объём ввода жилья превысил уровень аналогичного периода 2017 года.

Так, в Оренбурге построено 89,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 40,8 тыс. кв. м.

Всего в январе — мае 2018-го организации всех форм собственности построили 2,77 тыс. квартир общей площадью 321,6 тыс. кв. м. Это составило 151,6% к январю — маю 2017 года.

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