На постоянное место жительства в Кировскую область решили вернуться 75 человек

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На постоянное место жительства в Кировскую область в 2018 году решили вернуться по меньшей мере 75 человек, проживающих в настоящее время за рубежом. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное правительство.
На постоянное место жительства в Кировскую область решили вернуться 75 человек
  • @KirovReg043/ Facebook

Первые участники программы получат компенсационные выплаты, медицинские и социальные услуги.

После рассмотрения заявлений от пяти соотечественников положительное решение принято по четырём из них. Это гражданка Украины, которая работает акушеркой в перинатальном центре с 2014 года, гражданин Туркменистана, врач-анестезиолог, с родителями — инженерами-гидрогеологами, гражданка Узбекистана, учитель английского и арабского языков, гражданка Украины, воспитатель в детском саду.

Ранее в Госдуме рассказали о работе над либерализацией приобретения гражданства России.

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