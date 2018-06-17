На постоянное место жительства в Кировскую область решили вернуться 75 человек

На постоянное место жительства в Кировскую область в 2018 году решили вернуться по меньшей мере 75 человек, проживающих в настоящее время за рубежом. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное правительство.

Первые участники программы получат компенсационные выплаты, медицинские и социальные услуги.

После рассмотрения заявлений от пяти соотечественников положительное решение принято по четырём из них. Это гражданка Украины, которая работает акушеркой в перинатальном центре с 2014 года, гражданин Туркменистана, врач-анестезиолог, с родителями — инженерами-гидрогеологами, гражданка Узбекистана, учитель английского и арабского языков, гражданка Украины, воспитатель в детском саду.

Ранее в Госдуме рассказали о работе над либерализацией приобретения гражданства России.