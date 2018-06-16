В Подмосковье прошла акция по раздельному сбору отходов

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В Люберцах прошла акция по раздельному сбору отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках акции участники сдали отсортированный мусор в городские парки.

На переработку принимали различные пластиковые тары и упаковки с маркировками от 1 до 6, кроме 3 — отходов из поливинилхлорида, который выделяет канцерогены при повторном использовании. Также в пунктах принимали пакеты, макулатуру, электробытовой хлам, стекло и металл.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани в 2019 году планируют построить завод по переработке стекла.

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