В Ижевске 24 июня пройдёт выставка кошек «Хочу домой»

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В Ижевске в воскресенье, 24 июня, пройдёт выставка кошек «Хочу домой». Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
В Ижевске 24 июня пройдёт выставка кошек «Хочу домой»
  • © Guido Kirchner
  • globallookpress.com

Отмечается, что у всех желающих будет возможность забрать животных домой.

Для оформления необходимых документов нужно взять с собой паспорт.

«Все животные привиты, социализированы, обработаны от паразитов, стерилизованы/кастрированы», — уверяют организаторы мероприятия.

В ходе фестиваля также будут проводиться различные мастер-классы и выступления творческих коллективов города.

Ранее газета «Известия» передавала, что организационный комитет «Россия — 2018» и Минспорт планируют обязать регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, построить приюты-передержки для бездомных животных.

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