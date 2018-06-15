Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули почти 30 тысяч билетов
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«По состоянию на 15 июня «Саратовскими авиалиниями» уже возвращено более 184,625 млн рублей за 29,222 тыс. билетов», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Росавиация выплатит компенсации авиакомпаниям за перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний».
30 мая Саратовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний» в связи с отменой всех авиарейсов.