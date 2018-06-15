Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули почти 30 тысяч билетов

Пассажиры авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернули почти 30 тыс. билетов на сумму около 185 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«По состоянию на 15 июня «Саратовскими авиалиниями» уже возвращено более 184,625 млн рублей за 29,222 тыс. билетов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Росавиация выплатит компенсации авиакомпаниям за перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний».

30 мая Саратовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний» в связи с отменой всех авиарейсов.