Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули почти 30 тысяч билетов

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Пассажиры авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернули почти 30 тыс. билетов на сумму около 185 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«По состоянию на 15 июня «Саратовскими авиалиниями» уже возвращено более 184,625 млн рублей за 29,222 тыс. билетов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Росавиация выплатит компенсации авиакомпаниям за перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний».

30 мая Саратовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний» в связи с отменой всех авиарейсов. 

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