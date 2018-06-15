Россельхознадзор уточнил данные о животных, попавших под запрет на ввоз из Армении

Россельхознадзор уточнил информацию о животных, попавших под запрет на ввоз из Армении, сообщает kp.ru.

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Ограничения касаются лишь одного вида. «Запрету подлежат только животные из отряда приматов. Предыдущее сообщение следует считать недействительным», — отметили в ведомстве. Решение обосновано защитой территории России от ввоза особо опасных для человека заболеваний. Ограничения названы временной мерой. Ранее Nation News передавало, что в Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в порту Балтийска.