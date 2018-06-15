Россельхознадзор уточнил данные о животных, попавших под запрет на ввоз из Армении

Короткая ссылка
Россельхознадзор уточнил информацию о животных, попавших под запрет на ввоз из Армении, сообщает kp.ru.
Россельхознадзор уточнил данные о животных, попавших под запрет на ввоз из Армении
  • © Ajun Ally
  • globallookpress.com

Ограничения касаются лишь одного вида.

«Запрету подлежат только животные из отряда приматов. Предыдущее сообщение следует считать недействительным», — отметили в ведомстве.

Решение обосновано защитой территории России от ввоза особо опасных для человека заболеваний. Ограничения названы временной мерой.

Ранее Nation News передавало, что в Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в порту Балтийска. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить