Россельхознадзор уточнил данные о животных, попавших под запрет на ввоз из Армении
- © Ajun Ally
- globallookpress.com
Ограничения касаются лишь одного вида.
«Запрету подлежат только животные из отряда приматов. Предыдущее сообщение следует считать недействительным», — отметили в ведомстве.
Решение обосновано защитой территории России от ввоза особо опасных для человека заболеваний. Ограничения названы временной мерой.
Ранее Nation News передавало, что в Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в порту Балтийска.