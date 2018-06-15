Двухэтажные поезда между Москвой и Калининградом планируют запустить до конца года

Двухэтажные поезда между Москвой и Калининградом планируют запустить до конца 2018 года, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Об этом заявила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

По её словам, процесс сопряжён с трудностями, так как регион является эксклавной территорией. Для получения разрешения на запуск по железным дорогам нового вида транспорта требуется разрешение Литвы. На данный момент этот вопрос находится на согласовании с Вильнюсом.

Двухэтажные вагоны уже курсируют по нескольким маршрутам внутри России, в том числе между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью.

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