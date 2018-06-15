СК проверяет информацию о девочке, получившей травму в детском саду
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление ведомства.
«Следственным управлением организована доследственная проверка по размещённой в сети интернет информации о травмировании на прогулке воспитанницы одного из рязанских детских садов», — сказали в ведомстве.
Ранее мать девочки опубликовала информацию о полученной травме в соцсетях. Женщина опровергает версию руководства детского сада о том, что тяжёлый перелом бедра ребёнок получил в результате несчастного случая.
По сведениям матери, в настоящее время девочка находится в больнице, врачи делают всё возможное для того, чтобы кость срослась правильно.
Ранее в Москве завели уголовное дело после падения шкафа на ребёнка в частном детском саду.