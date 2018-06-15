СК проверяет информацию о нападении мужа пациентки на врача больницы в Новосибирске

Следственный комитет проверяет информацию о нападении мужа пациентки на врача городской больницы в Новосибирске.

Об этом сообщается на сайте управления СК по Новосибирской области.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений врачу ГКБ №25 посетителем больницы по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что житель Новосибирска напал на дежурного врача в городской больнице №25 из-за того, что ему не понравились анализы, которые тот назначил его жене.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В мае URA.RU сообщило, что в Челябинской области проведут доследственную проверку по факту получения травмы врачом-хирургом.