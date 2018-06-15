СК проверяет информацию о нападении мужа пациентки на врача больницы в Новосибирске

Короткая ссылка
Следственный комитет проверяет информацию о нападении мужа пациентки на врача городской больницы в Новосибирске.
СК проверяет информацию о нападении мужа пациентки на врача больницы в Новосибирске
  • © Simon Belcher
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте управления СК по Новосибирской области.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений врачу ГКБ №25 посетителем больницы по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что житель Новосибирска напал на дежурного врача в городской больнице №25 из-за того, что ему не понравились анализы, которые тот назначил его жене.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В мае URA.RU сообщило, что в Челябинской области проведут доследственную проверку по факту получения травмы врачом-хирургом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить