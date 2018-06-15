Севастополь вложит в проект парка «Федюхины высоты» до 150 млн рублей

Севастополь планирует вложить в проект военно-исторического парка «Федюхины высоты» до 150 млн рублей.

«Сегодня рассмотрен ход выполнения проекта «Федюхины высоты». Со стороны правительства Севастополя будет туда продолжено развитие инфраструктуры — дороги, сети электроснабжения», — цитирует «Новый Севастополь» губернатора Дмитрия Овсянникова.

По его словам, 1 сентября 2019 года парк должен выйти на новый этап развития.

Как отметил Овсянников, город намерен вложить в развитие инфраструктуры проекта 100-150 млн рублей, чтобы развитие парка не создало проблем для жителей близлежащих населённых пунктов.

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