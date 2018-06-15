Чайка заявил, что деятельность прокуратуры становится более обширной и многогранной

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что деятельность прокуратуры становится всё более обширной и многогранной, её функции динамично меняются с учётом потребностей государства и общества.

Об этом генпрокурор заявил во время выступления на Всероссийской научно-практической конференции «Ягужинские чтения».

«Деятельность прокуратуры России становится всё более обширной и многогранной, её функции динамично меняются с учётом потребностей государства и общества. Ежегодно возрастает наш правозащитный потенциал», — заявил Чайка.

По его словам, наиболее ярко это проявляется в вопросах обеспечения важнейших социальных прав граждан.