Чайка заявил, что деятельность прокуратуры становится более обширной и многогранной
Об этом генпрокурор заявил во время выступления на Всероссийской научно-практической конференции «Ягужинские чтения».
«Деятельность прокуратуры России становится всё более обширной и многогранной, её функции динамично меняются с учётом потребностей государства и общества. Ежегодно возрастает наш правозащитный потенциал», — заявил Чайка.
По его словам, наиболее ярко это проявляется в вопросах обеспечения важнейших социальных прав граждан.